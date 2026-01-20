Ученые обнаружили влияние ферментированных продуктов на мозг

Новое исследование показало, что регулярное употребление пробиотического йогурта может вызывать изменения в химическом составе и связности головного мозга, а также влиять на микробиом кишечника. Работу возглавил Вольфганг Маркс из Университета Дикина.

В ходе восьминедельного контролируемого эксперимента 40 здоровых женщин ежедневно употребляли 120 миллилитров пробиотического йогурта или неферментированного молочного продукта. Исследователи проводили сканирование мозга, анализировали образцы крови и кала до и после эксперимента, пишет Planet Today.

Визуализация мозга была сосредоточена на гиппокампе — области, отвечающей за память и реакции на стресс. Ученые обнаружили усиление функциональных связей между гиппокампом и лобной областью мозга, которая участвует в управлении вниманием и эмоциями. Также были зафиксированы изменения в уровне глутатиона — молекулы, защищающей клетки мозга.

Анализ микробиома кишечника выявил значительные различия между группами, употреблявшими разные продукты, что указывает на влияние диеты на состав кишечной микрофлоры. Однако конкретные механизмы связи «кишечник–мозг» остаются не до конца ясными.

Несмотря на обнаруженные биологические изменения, исследование не выявило явных улучшений в настроении, памяти или работе желудочно-кишечного тракта у участников. Это может быть связано с небольшим размером выборки и изначально хорошим состоянием здоровья добровольцев.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты являются предварительными. Для подтверждения выводов и понимания долгосрочных эффектов необходимы более масштабные и длительные исследования.