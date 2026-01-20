Дворники в Петербурге «устали» огребать снег

Жители Санкт-Петербурга присылают видео, на которых дворники передвигаются нетвердой походкой по тротуарам, опираясь на лопаты. Один из них даже упал в сугроб.

Кадры с «утомленными» дворниками публикует Telegram-канал 78.ру. Авторы поста отмечают, что утро борцов со снегом либо началось не с кофе, либо они устали от тяжелой работы, на которую намекают лопаты и кучи снега рядом.

Отметим, что Жители Санкт-Петербурга 18 января направили на портал «Наш Санкт-Петербург» около 400 обращений, связанных с состоянием уборки снега и льда, пишет «Деловой Петербург».

В жалобах горожане просили коммунальные службы не только удалить осадки, но и обработать придомовые территории пескосоляной смесью.

Во вторник, 20 ноября, жалобы на портале продолжают появляться десятками. Жители города на Неве пишут, что снег не убирается неделями, а попытка пройти к школам и детским садам просто не пройти.