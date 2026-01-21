На Тучковом буяне создадут общественное пространство с парком

На территории строящегося Судебного квартала на проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге появится новое общественное пространство с парковой зоной.

В пресс-службе Управления делами президента России сообщили о планах по созданию нового общественного пространства с парковой зоной на территории строящегося Судебного квартала на проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге.

Доступ к благоустроенной территории будет открыт после полного завершения возведения комплекса зданий, пишет «Петербургский дневник».

В квартале на Тучковом буяне находятся здания Верховного суда и Судебного департамента, Дворец танца Бориса Эйфмана, инженерно-технический блок, подземная парковка и жилой комплекс для судей и сотрудников аппарата.

Ранее стало известно, что работы по благоустройству прилегающей территории уже начались. Контракт на их выполнение стоимостью 380 миллионов рублей заключили между ремонтно-строительным управлением Управделами президента и подрядной организацией.