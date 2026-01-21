Эксперт Якубович назвал особенности норматива приезда скорой

Утвержденная правительством программа государственных гарантий на 2026-2028 годы сохранила норматив времени прибытия скорой медицинской помощи на уровне 20 минут. По мнению эксперта, это не ужесточение правил, а продление существующего ориентира с учетом региональных особенностей.

Суть норматива

Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2026–2028 годы. Документ сохраняет прежний норматив времени прибытия скорой помощи по экстренным вызовам в 20 минут.

Однако эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович пояснил, что эта цифра не является жестким федеральным стандартом, а служит ориентиром для формирования региональных маршрутизационных систем. Таким образом, фактическое время ожидания помощи может варьироваться в зависимости от конкретной территории и условий вызова.

По его словам, регионы могут самостоятельно корректировать установленный норматив. Такое право дано для учета объективных факторов, таких как большие расстояния, состояние дорог и низкая плотность населения. Таким образом, данный интервал служит целевым ориентиром. К нему следует стремиться там, где это географически и логистически возможно, а не безусловным требованием.

Риски и реальные проблемы на местах

Главный риском такого подхода является растущий разрыв между формальными показателями и реальным положением дел. Жесткий норматив, часто невыполнимый для удаленных территорий, может провоцировать не решение системных проблем, а их имитацию, добавил Якубович в беседе с RuNews24.ru.

Например, чтобы уложиться в цифру, диспетчерские службы иногда переквалифицируют экстренные вызовы в неотложные. По словам эксперта, это искусственно улучшает статистику, но не сокращает время ожидания для пациентов в критическом состоянии. Ответственность за работу скорой помощи лежит на региональных и муниципальных властях. Однако их возможности ограничены бюджетом, кадровым дефицитом и сложными географическими условиями. Именно эти объективные факторы зачастую приводят к многочасовым задержкам приезда врачей.

Способы улучшения ситуации

Для реального сокращения времени приезда скорой помощи одних общих рамок программы недостаточно. Необходимы комплексные меры, включающие целевое финансирование, развитие фельдшерских пунктов в глубинке, обновление автопарка и повышение привлекательности труда медиков. Закрепленная в документах гибкость нормативов является разумным, но недостаточным шагом, подчеркнул Якубович.

Без системных инвестиций разрыв между формальными показателями и реальным положением дел сохранится. Частичным решением могут стать федеральные субсидии, предусмотренные для восстановления медицинской инфраструктуры в ряде регионов. Однако без масштабной работы на местах ситуация с многочасовым ожиданием врачей в отдаленных районах останется неизменной.