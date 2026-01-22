Центр управления парковками помогает освобождать улицы для уборки снега

На наиболее загруженных улицах Санкт-Петербурге освобождают парковочные места для уборки снега. Практика применяется точечно на проблемных участках по договоренности с Комитетом по благоустройству.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», с шести утра 22 января специалисты помогали освободить от транспорта Тверскую улицу, чтобы коммунальные службы могли очистить парковочные места.

Информация о графике уборки улиц от осадков и сбросе наледи с крыш публикуется на официальном сайте ведомства по мере поступления данных от городских эксплуатационных служб.

Представители учреждения призвали водителей быть внимательными при выборе мест для парковки, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы спецтехники.

Ранее временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков сообщал об утвержденном графике зимней уборки и пилотном проекте в центральных районах. По его словам, припаркованные в зоне работ автомобили могут увеличить время проведения мероприятий.