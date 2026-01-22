Стоимость серебра обновила исторический максимум

Цены на серебро обновили исторический максимум, превысив 95 долларов за тройскую унцию. Аналитики связывают взлет котировок с геополитической напряженностью и структурным дефицитом на рынке.

Факторы роста котировок

По мнению аналитиков, резкий скачок цен на серебро является реакцией рынка на усиление геополитической напряженности и макроэкономическую неопределенность. Как отмечают эксперты, ужесточение санкционной политики и риски на энергорынке повышают спрос на защитные активы, включая драгоценные металлы. Дополнительными драйверами роста называют структурный дефицит на рынке, который, по данным Metals Focus, сохраняется четвертый год подряд, а также активный приток средств в биржевые фонды (ETF), обеспеченные физическим серебром.

Баланс фундамента и спекуляций

Специалисты указывают, что текущий рост имеет как объективные, так и психологические причины. К фундаментальным факторам относят хронический дефицит физического металла. Одновременно на рынке наблюдается спекулятивная активность, подпитываемая эффектом FOMO (страх упустить выгоду).

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко в разговоре с «ФедералПресс» подтвердил, что рынок отклоняется от средних значений, что в перспективе может привести к глубокой коррекции. Однако сохраняющийся дефицит и общая нестабильность продолжают поддерживать интерес инвесторов к материальным активам.

Прогнозы и инвестиционные риски

Большинство экспертов сходятся во мнении, что психологически важной целью для котировок является уровень в 100 долларов за унцию. Преодоление этой отметки или отскок от нее позволят оценить устойчивость текущего тренда.

Аналитики рекомендуют инвесторам учитывать высокую волатильность актива при принятии решений. В долгосрочной перспективе драгоценные металлы, включая серебро, могут рассматриваться как часть диверсифицированного портфеля для хеджирования валютных и геополитических рисков, однако покупка на исторических максимумах сопряжена с повышенными рисками коррекции.