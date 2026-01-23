В Госдуме предложили увеличить страховой стаж за декретный отпуск в два раза

В Государственной думе предложили увеличить страховой стаж, засчитываемый за время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Данная инициатива направлена на поддержку матерей.

Предложения парламентария

Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой вдвое увеличить страховой стаж, засчитываемый за период нахождения в декретном отпуске. В настоящее время в стаж включается до 1,5 лет ухода за каждым ребенком, в то время как максимальная продолжительность отпуска может составлять три года.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что многие женщины вынуждены оставаться в отпуске весь трехлетний срок, в том числе из-за нехватки мест в детских садах, что приводит к потере времени для формирования пенсионных прав. Автор инициативы предлагает засчитывать в стаж все три года отпуска по уходу за ребенком, а также снизить требования к трудовому стажу и количеству пенсионных баллов для многодетных матерей.

Контекст последних изменений в пенсионном законодательстве

Отметим, что данное предложение прозвучало на фоне недавних изменений. С начала 2026 года Социальный фонд России провел перерасчет пенсий для 400 тысяч многодетных женщин после отмены лимита по зачету страхового стажа за детей.

Правительство сняло ограничение по включению в стаж периодов ухода за детьми. Ранее в него можно было засчитать уход суммарно не более чем за четырьмя детьми до шести лет. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление отменяет этот лимит, что особенно важно для родителей пяти и более детей.

Также был уточнен порядок подсчета стажа при рождении двойни или тройни. Теперь периоды ухода за каждым ребенком из многоплодной беременности можно суммировать.

Финансовые последствия и практическая реализация

Эксперты поясняют, что увеличение страхового стажа напрямую влияет на размер будущей пенсии, поскольку растет количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Например, учет ранее не засчитанных периодов ухода за двумя детьми может добавить 16,2 балла, что при стоимости одного балла в 156,76 рубля на 2026 год увеличит пенсию более чем на 2,5 тысячи рублей. Перерасчет производится с месяца, следующего за подачей заявления.

При этом эксперты подчеркивают, что для назначения страховой пенсии по-прежнему необходим минимальный собственно трудовой стаж, и «нестраховые» периоды ухода за детьми его не заменяют.