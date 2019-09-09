Француз Гризманн объяснил, что не забил пенальти из-за жены

У Гризманна есть дочь, родившаяся в 2016 году, и сын, появившийся на свет в апреле. Фото: скриншот Instagram

У Гризманна есть дочь, родившаяся в 2016 году, и сын, появившийся на свет в апреле. Фото: скриншот Instagram

Сборная Франции разгромила Албанию со счетом 4:1 и стоит на первом месте в группе.

Сборная Франции разгромила команду Албании в матче квалификации на Евро-2020. Конечный счет составил 4:1, но форвард Антуан Гризманн не смог забить 11-метровый на 37-ой минуте.

Нападающий “Барселоны” после игры признал, что не знает, как именно это получилось, но пошутил, что его жена не стала смотреть игру — поэтому он и промазал. 28-летний футболист заявил, что продолжит работать над реализацией, а сборная Франция все делает правильно.

Французы держат первое место в своей группе с 12-ю очками после пяти игр. Стоит отметить, что ее ближайшие соперники в группе Турция и Исландия тоже смогли набрать по 12 очков.

У Гризманна, имеющего прозвище “Маленький принц”, есть дочь, родившаяся в 2016 году и сын, появившийся на свет в апреле.

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