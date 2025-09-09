Порядка 50 автомобилей эвакуировали за ночь в Петербурге

За одну ночь в Санкт-Петербурге эвакуировали порядка 50 автомобилей, припаркованных с нарушением правил.

Мероприятие проводилось в преддверии 98-ого марафона «Пушкин – Петербург» в центральных районах города. Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, все транспортные средства нарушителей были перемещены на специализированную стоянку.

Работа по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки ведется круглосуточно силами пеших инспекторов, мобильных комплексов и стационарных камер фотофиксации. Ежедневно в городе работают 40 сотрудников, которые ежемесячно обеспечивают задержание порядка 7,5 тысяч автомобилей. География контроля охватывает все районы города, а маршруты включают более 8 тысяч участков дорожной сети.

Нарушение правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков влечет административную ответственность. Штраф за такое правонарушение составляет 4,5 тысячи рублей согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.

