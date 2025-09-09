Вторник, 9 сентября 2025
$81.56 €95.48 ¥11.39
22.8 C
Санкт-Петербург
Новости

Порядка 50 автомобилей эвакуировали за ночь в Петербурге

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

За одну ночь в Санкт-Петербурге эвакуировали порядка 50 автомобилей, припаркованных с нарушением правил. 

Мероприятие проводилось в преддверии 98-ого марафона «Пушкин – Петербург» в центральных районах города. Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, все транспортные средства нарушителей были перемещены на специализированную стоянку.

Работа по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки ведется круглосуточно силами пеших инспекторов, мобильных комплексов и стационарных камер фотофиксации. Ежедневно в городе работают 40 сотрудников, которые ежемесячно обеспечивают задержание порядка 7,5 тысяч автомобилей. География контроля охватывает все районы города, а маршруты включают более 8 тысяч участков дорожной сети.

Нарушение правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков влечет административную ответственность. Штраф за такое правонарушение составляет 4,5 тысячи рублей согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялись траурные мероприятия в память о жертвах блокады Ленинграда. На площади Победы у монумента защитникам города собрались ветераны, блокадники и представители властей, включая председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. 

Также вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что город выстоял благодаря мужеству и стойкости ленинградцев. Блокада длилась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч людей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

В Петербурге открыли движение по Толубеевскому проезду

В Выборгском районе Петербурга в начале сентября полностью открыли движение по Толубеевскому проезду. Новая магистраль протяжённостью более 2,5 км построена компанией «Главстрой Санкт-Петербург» и станет дублёром улицы Фёдора Абрамова, что позволит существенно разгрузить дороги и повысить транспортную доступность жилого района «Северная долина».Строительство велось поэтапно. Первый участок — от улицы Николая Рубцова до Заречной — был введён в эксплуатацию в 2019 году. К 2021 году дорогу продлили до улицы Шишкина, а весной 2024 года — до улицы Михаила Дудина. Завершающим этапом стало строительство отрезка длиной 970 метров, ведущего к двум новым поликлиникам, также возведённым девелопером.На всей протяжённости проезда обустроены четыре полосы движения, наружное освещение, ливневая канализация, а также удобные съезды на перекрёстки. Это обеспечит жителям комфортный подъезд к социальным объектам...
Читать далее
Новости

Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
Читать далее

Популярное

авто ленобласть смерть полиция суд погода петербург пожар мигранты акция прокуратура проверка общество статистика закон поиск деньги Валентина Матвиенко Роспотребнадзор ученые Госдума мчс эвакуация театр мосты конкурс тепло музеи штраф реставрация технологии виталий милонов кронштадт опрос город транспорт авито больница эрмитаж законопроект форум туристы культура автобусы поезд

Новости дня

Новости

Суд запретил откровенные фото в отзывах на AliExpress

Новости

Двое спасены при пожаре в здании на Большом Смоленском проспекте

Новости

В центре Петербурга введут временные ограничения движения транспорта

Новости

Прокуратура расторгла фиктивный брак с иностранцем ради РВП

Новости

В Петербурге 19 больных туберкулезом отправили на принудительное лечение

Культура

Валерий Гергиев рассказал о планах развития Большого театра к юбилею

Новости

Врач Павлова предупредила об опасности гель-лаков для репродуктивного здоровья

Новости

Прокуратура помогает вернуть деньги жертве псевдоцелителя

Общество

Поколение Z выбирает стабильность: 42% готовы работать в компании более 5 лет

Новости

Шаттлы до «СКА Арены» перевезут болельщиков на матч

Новости

ВЦИОМ выяснил, что 40% россиян доверяют окружающим

Культура

На Форуме объединенных культур обсудят тему Великой Победы

Новости

Дворцовый мост в Петербурге закроют на ремонт в середине сентября

Новости

Большинство рекрутеров в Петербурге дают обратную связь кандидатам

Новости

В августе найдены 282 пропавших человека в Петербурге и Ленобласти

Новости

Наташа Королева поддержала кандидатуру Shaman на «Интервидение»

Новости

Колесов сообщил, что в Петербурге установилась аномально солнечная погода

Новости

Прокуратура начала проверку после ДТП на железнодорожном переезде

Наука

Ученые выяснили влияние экстремальных условий на вкус и обоняние человека

Новости

Мероприятия к юбилею ШОС пройдут на форуме в Петербурге

Новости

Певцу Shaman не зарегистрировали бренд «Я русский»

Новости

РКС поддержал применение искусственного интеллекта для анализа книг

Новости

Раритетные автомобили довоенной эпохи возможно приобрести в Петербурге

Общество

Авито Работа предоставляет соискателям возможность управлять видимостью резюме

Ленинградская область

Жителя Петербурга будут судить за мошенничество на сумму 2 млн рублей

Новости

Полиция задержала 50 нелегалов на стройках в Петербурге и Мурино

Ленинградская область

Поезд сбил автомобиль в Ленинградской области

Новости

РЦИС включит данные о произведениях с неустановленными правообладателями

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb