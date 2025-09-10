Алла Пугачева разочаровалась в творчестве Shaman

Алла Пугачева объяснила причины своего разочарования в творческом пути артиста Shaman, которого она ранее поддерживала.

Певица отмечает утрату искренности и эмоциональной глубины в его выступлениях. Пугачева стала одним из первых наставников Ярослава Дронова на проекте «Фактор А», где помогала ему делать первые шаги в музыкальной индустрии.

Примадонна констатирует, что современное творчество Shaman демонстрирует смещение приоритетов в сторону материального успеха. По ее мнению, артист потерял важную связь со зрителем и ту эмоциональную отдачу, которая отличала его на начальном этапе карьеры. Пугачева подчеркивает, что всегда ценила в исполнителях подлинность и готова открыто говорить о своих оценках.

По сведениям из последнего интервью исполнительницы на YouTube-канале, что касается будущих перспектив артиста, Пугачева допускает возможность его перехода в политическую деятельность после завершения музыкальной карьеры. Эти предположения основаны на наблюдениях за текущими связями и активностями Дронова. Такой сценарий развития событий представляется ей вполне вероятным.