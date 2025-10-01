Бастрыкин проконтролирует дело о строительном мошенничестве в Петербурге

Председатель Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве индивидуального жилья в Санкт-Петербурге.

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях сообщили о мошеннических действиях в работе руководства строительной компании. Так, в 2024 году свыше 150 семей заключили с данной организацией договоры на возведение индивидуальных жилых домов, произведя оплату услуг, в том числе с привлечением ипотечного кредитования. При этом застройщик не выполнил взятые обязательства, приостановив строительные работы и прекратив взаимодействие с заказчиками.

Расследование по данному уголовному делу приняло затяжной характер. При этом к настоящему моменту не установлена вина конкретных лиц. В пресс-службе СК России напомнили, что ранее Бастрыкин уже ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства

Глава Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу предоставить детальную информацию о предварительных и окончательных результатах процессуальной деятельности.

Исполнение данного поручения взято на специальный контроль в центральном аппарате Следственного комитета.