Шоколад в Петербурге дорожает из-за роста издержек производства

В Санкт-Петербурге продолжается рост стоимости шоколадной продукции, несмотря на снижение мировых цен на какао-бобы.

Как сообщает издание «Петербург2», сложившаяся ситуация обусловлена комплексом факторов, включая увеличение затрат на упаковку, логистику и поставки отдельных компонентов. Многие производители вынуждены пересматривать рецептуры и уменьшать вес плиток для сохранения рыночных позиций.

Крупные фабрики заранее приобрели сырье по высоким ценам, поэтому снижение биржевых котировок пока не отразилось на себестоимости. По мнению экспертов, эффект от удешевления какао может проявиться только через несколько месяцев после обновления складских запасов. Дополнительным фактором роста цен стало возвращение ввозных пошлин на ключевые ингредиенты с мая 2025 года.

Объем выпуска упакованного шоколада в России за первые восемь месяцев года сократился почти на 9%, а розничные цены увеличились на треть. Петербургские производители, включая фабрику имени Крупской и «Петербургскую коллекцию», адаптируются к новым условиям, в то время как крафтовые мастерские ориентируются на премиальный сегмент рынка.