Падение 10-метрового астероида на Землю не произойдет в 2026 году

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН опровергли распространившуюся в интернете информацию о возможном падении на Землю десятиметрового астероида CE2XZW2.

Как сообщили в Telegram-канале лаборатории, данные о якобы ожидающемся в ближайшее время столкновении являются недостоверными. Ученые отметили, что эту новость запустил в информационное пространство без должной проверки один из околонаучных интернет-каналов.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появились сообщения о том, что недавно открытый астероид CE2XZW2 с высокой вероятностью может столкнуться с нашей планетой. Астрономы подтверждают, что данный объект существует, но его траектория не представляет угрозы. Постоянный мониторинг подобных небесных тел ведется в рамках международных программ наблюдения.