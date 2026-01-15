Моделирование показало, что Марс влияет на формирование климата Земли

Согласно новому исследованию, гравитационное влияние Марса играет значительную роль в формировании долгосрочных климатических циклов Земли. Ученые провели детальное моделирование Солнечной системы, чтобы оценить воздействие Красной планеты на орбиту и наклон земной оси.

Как известно, климат Земли в геологических масштабах времени регулируется циклами Миланковича — изменениями орбиты и наклона планеты под влиянием гравитации других небесных тел. Ранее основными факторами считались Венера и Юпитер, однако новое моделирование выявило неожиданно сильное влияние Марса.

Исследование, проведенное Стивеном Кейном из Калифорнийского университета в Риверсайде совместно с коллегами из Великобритании и Австралии, показало, что при исключении Марса из модели исчезают два ключевых климатических цикла продолжительностью 100 000 и 2,4 миллиона лет. При этом цикл длительностью 430 000 лет, управляемый Венерой и Юпитером, остается неизменным.

Было также установлено, что масса Марса влияет на стабильность наклона земной оси. Увеличение массы планеты в симуляциях снижало скорость изменения этого параметра, оказывая стабилизирующий эффект. Это открытие ставит под вопрос ранее принятую гипотезу о том, что стабильность земной оси обеспечивается исключительно наличием Луны.

Ученые подчеркивают, что обнаруженные механизмы не связаны с современным антропогенным изменением климата, а действуют в масштабах сотен тысяч и миллионов лет. Полученные данные также могут иметь значение для поиска потенциально обитаемых экзопланет, поскольку наличие внешней планеты, стабилизирующей климат, может быть важным фактором для развития сложной жизни.

Как отметил Кейн, результаты заставляют задуматься о том, как бы выглядела жизнь на Земле, если бы Марса не существовало.