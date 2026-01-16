Русские традиции становятся модным трендом среди молодежи

Интерес к русскому культурному наследию, включая традиционные головные уборы, музыку и ремесла, активно растет среди молодежи. Эта тенденция проявляется в популярности концертов народных исполнителей и спросе на уникальные изделия ручной работы.

Уральские мастерицы, такие как Валентина Карнаухова, создают стилизованные кокошники, которые становятся модным аксессуаром. Ее работы, стоимостью около 10 000 рублей, особенно востребованы среди артистов. Дизайнер Анастасия Бембак вывела модели в кокошниках на подиум во время «Недели моды. Сибирь» осенью 2025 года.

По мнению главы Тюменского агентства креативных индустрий Алексея Краева, этот всплеск связан с государственной поддержкой креативных индустрий и осознанием культурного кода как уникального торгового предложения, пишет «ФедералПресс». Современные потребители, особенно молодежь, ищут в продуктах смысл, историю и связь с национальными корнями.

Тренд охватывает и другие традиционные элементы: платки, напоминающие русские узоры, и высококачественные кружевные изделия ручной работы. Исторические бренды, такие как Фабрика оренбургских пуховых платков, адаптируют наследие под запросы новой аудитории, создавая современные изделия с традиционными орнаментами.