JAECOO объявляет старт продаж нового кроссовера J7

Бренд JAECOO объявляет о старте продаж на российском рынке новой версии кроссовера J7. Внешний облик новинки основан на полюбившемся покупателям дизайне, а техническое оснащение выйдет на новый уровень, чтобы владелец чувствовал себя уверенно как на городских улицах, так и на бездорожье. Минимальная рекомендованная стоимость с учетом выгоды по программе трейд-ин — от 2 699 000 рублей.

Дизайн кузова сохранит узнаваемые черты специальной версии JAECOO J7 Limited Edition, которая уже успела завоевать популярность на российском рынке. Узкая трапециевидная решетка радиатора с ячеистой структурой, лаконичный логотип на капоте и обновленные бамперы создают динамичный и брутальный образ. Задняя часть автомобиля стилистически перекликается с передней, а скрытые выхлопные трубы завершают элегантный силуэт.

Новый JAECOO J7 будет доступен для приобретения в четырех комплектациях — Urban, Lifestyle, Ultimate и Supreme. Все версии оснащаются 1.6-литровым турбированным двигателем и роботизированной трансмиссией DCT7 в паре с системой полного привода. При этом комплектации с полным приводом Lifestyle и Supreme будут доступны с двигателем мощностью 186 л.с. Водители смогут выбрать между передним (Urban, Ultimate) и полным приводом (Lifestyle, Supreme).

Уже в базовой комплектации Urban автомобиль оборудован 18-дюймовыми литыми дисками, полностью светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем и зимним пакетом, включая обогрев лобового стекла, форсунок и сидений переднего ряда. За технологии отвечают большой сенсорный экран медиасистемы диагональю 13.2 дюйма с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровая приборная панель 10.25 дюйма и 6 динамиков аудиосистемы. Безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки, а также шторки безопасности. Ассистенты спуска с горы и подъема в гору позволят чувствовать себя уверенно на склонах. Стоимость кроссовера с учетом выгоды по программе трейд-ин составляет от 2 699 000 рублей.

В комплектации Lifestyle кроссовер оснащен электроприводом багажника, передними датчиками парковки, системами обзора 540° и мониторинга давления в шинах. Датчик дождя для автоматического включения дворников и отсроченное выключение фар Follow-me-home подарят уверенность в любое время и погоду. Для комфорта в каждом путешествии предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт и голосовое управление. Стоимость кроссовера с учетом выгоды по программе трейд-ин составляет от 3 159 000 рублей.

В комплектации Ultimate автомобиль оборудован дополнительно панорамным люком, обогревом сидений второго ряда и рулевого колеса, электрохромным зеркалом заднего вида и электрической регулировкой сидений первого ряда. 8 качественных динамиков аудиосистемы позволят насладиться путешествием. Набор интеллектуальных ассистентов ADAS выведет вождение на новый уровень. Стоимость кроссовера с учетом выгоды по программе трейд-ин составляет от 3 159 000 рублей.

В топовой комплектации Supreme представлен уже расширенный комплект систем помощи водителю, включая мониторинг слепых зон, помощь при смене полосы и не только. Вентиляция передних сидений, аудиосистема с 8 динамиками обеспечат максимальный комфорт в любой поездке. Стоимость J7 в комплектации Supreme с учетом выгоды по программе трейд-ин составляет от 3 369 000 рублей.

Для будущих владельцев нового кроссовера JAECOO J7 устанавливается гарантийный период от производителя сроком на 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее).

В январе 2026 года в дилерских центрах будут доступны комплектации Lifestyle и Supreme с полным приводом, с февраля 2026 года в продаже будут представлены комплектации Urban и Ultimate.

