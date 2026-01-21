В Петербурге сохраняются проблемы с уборкой снега на тротуарах

После новогодних снегопадов в Санкт-Петербурге сохраняются проблемы с уборкой тротуаров, несмотря на заверения Смольного привести город в порядок к 15 января.

По состоянию 15 января на многих улицах Петербурга сохраняются проблемы с расчисткой тротуаров. В социальных сетях жители активно делятся фотографиями труднопроходимых участков, где ноги вязнут в снегу.

В числе проблемных адресов называют Ординарную улицу, улицу Аккуратова, 1-ю Утиную, Вербную улицу и Новоколомяжский проспект. По словам горожан, ходьба по таким тротуарам становится серьезной физической нагрузкой, сообщает Мойка78.

В пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга отметили, что в условиях неустойчивой погоды с чередованием дневных оттепелей и ночных заморозков коммунальные службы уделяют повышенное внимание обработке тротуаров, пешеходных переходов, набережных и путепроводов, применяя противогололедные смеси.

Представители ведомства призвали жителей быть внимательнее и выбирать соответствующую обувь. При этом на городском портале «Наш Санкт-Петербург» ежедневно фиксируются сотни обращений по поводу неубранного снега и наледи.

Ранее вице-губернатор Евгений Разумишкин, курирующий сферу благоустройства, дал положительную оценку работам по ликвидации последствий циклона «Фрэнсис».