Цивилев назвал популизмом идею бесплатных парковок у больниц в Петербурге

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсудили предложение об организации бесплатных парковок возле социальных учреждений. Депутаты отметили, что без детального механизма контроля эта инициатива может не сработать, особенно в центре города.

Идея создания бесплатных парковочных зон у объектов социальной сферы была рассмотрена на заседании ЗакСа. Глава комиссии по транспорту Алексей Цивилев заявил, что реализация подобного предложения невозможна без четко прописанных правил контроля.

По его словам, на улицах центральных районов освобождающиеся парковочные места уже в утренние часы занимают другие автолюбители. В пример он привел парковки у Биржевого моста и на площади Сахарова. Эти территории полностью заполняются к восьми часам утра.

Специалисты напомнили, что система платной парковки используется мегаполисами как один из инструментов управления транспортными потоками. Доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС Виталий Горохов сообщил, что диалог между законодательной и исполнительной властью по этому вопросу продолжается в рабочем порядке. Он отметил, что по инициативам депутатов ряд категорий граждан уже получили право на бесплатные парковочные разрешения.

Цивилев добавил, что городские власти открыты для поддержки подобных инициатив при условии наличия эффективного и прозрачного механизма их реализации. Однако вопрос парковок у медицинских учреждений требует дополнительной проработки.

В качестве возможного пилотного решения рассматривается организация адресной парковки у онкологического центра в поселке Песочный. В настоящее время там действует бесплатная стоянка, однако в перспективе планируется установка шлагбаумов и введение пропускной системы по специальным талонам для посетителей центра.