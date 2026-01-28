В марте размер алиментов привяжут к региональной зарплате

В России изменится порядок учета алиментов при расчете единого пособия для семей с детьми. Вместо МРОТ базой для расчета станет среднемесячная зарплата в регионе.

Новая расчетная база

С 1 марта 2026 года вступит в силу корректировка порядка назначения единого пособия для семей с детьми. Ключевое изменение касается методики оценки доходов семьи при наличии алиментных обязательств, не установленных судом. Если алименты определены устным или письменным соглашением между родителями, при расчете права на пособие они будут учитываться не от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в конкретном регионе за предыдущий год.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко сообщил ТАСС, что доли от этого дохода сохранятся прежними. Так, четверть приходится на одного ребенка, треть — на двоих детей и половина — на троих и более.

Практические последствия

Новый метод расчета увеличит сумму алиментов, учитываемую в общем доходе семьи. Например, если средняя зарплата за 2024 год составила 70,4 тысячи рублей, то учитываемый размер алиментов на одного ребенка вырастет с 5,6 тысячи рублей (25% от МРОТ) до 17,6 тысячи рублей (25% от средней зарплаты).

Такой пересчет может в разы повысить формальный доход семьи в представлении органов соцзащиты. Для многих получателей это приведет к превышению установленного порога нуждаемости и к потере права на получение пособия.

Ограничения и рекомендации

Отметим, что новый порядок применяется исключительно к случаям внесудебного оформления алиментов. Если выплаты назначены решением суда или судебным приказом, органы социальной защиты как и ранее будут учитывать только фактически перечисленные суммы, указанные в заявлении.

В связи с грядущими изменениями гражданам, имеющим договоренности об алиментах, рекомендуется рассмотреть возможность их нотариального удостоверения. Это позволит соцслужбам учитывать реальные, а не гипотетические выплаты, что может помочь в сохранении права на государственную поддержку.