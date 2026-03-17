В Петербурге предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил горожан о возможных отключениях мобильного интернета в целях безопасности. Жителям Северной столицы рекомендовали использовать городскую сеть вай-фая.

В Комитете по информатизации и связи Петербурга появилось предупреждающее о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Представители ведомства пояснили, что отключения могут производиться для обеспечения безопасности. При наступлении таких ситуаций населению рекомендовано переходить на использование публичных беспроводных сетей.

Для доступа в Сеть горожанам рекомендовали использовать городскую сеть вай-фая. Авторизация в сети проходит с помощью номера мобильного телефона.

Напомним, что утром 17 жители Петербурга жаловались на перебои в работе мобильного интернета. За час было зафиксировано свыше тысячи жалоб, а за сутки количество обращений превысило четыре тысячи.