 В Царском Селе началась реставрация Китайского театра

В Царском Селе начались работы по реставрации исторического Китайского театра, разрушенного в годы Великой Отечественной.

Соглашение о восстановлении объекта культурного наследия заключили Фонд поддержки культурных инициатив «Газпрома» и музей-заповедник «Царское Село».

Театр был построен по проекту архитектора Антонио Ринальди в 1777-1779 годах и являлся важной культурной площадкой своего времени. Здание серьезно пострадало во время военных действий и на протяжении десятилетий оставалось в разрушенном состоянии.

Соглашение предусматривает комплекс работ по реставрации и адаптации исторического сооружения к современному использованию. Проект позволит восстановить уникальный памятник архитектуры XVIII века, который ранее вмещал более чем 350 зрителей и использовался для постановки сложных оперных и балетных спектаклей.